Lehrte

Diebe haben am Sonnabend gegen 21.40 Uhr an der Ahltener Straße zwei Mercedes Sprinter aufgebrochen und aus dem Laderaum Werkzeug gestohlen.

Nach Angaben der Polizei hebelten sie jeweils die hintere Tür der an der Ahltener Straße parkenden Handwerkerautos auf. So gelangten sie in das Wageninnere, wo sie aus einem der Fahrzeuge sämtliches Werkzeug entwendeten. Bei dem zweiten Fahrzeug ließen sie plötzlich von der Tat ab und flüchteten.Sie bemerkten, dass sie bei der Tat beobachtet wurden. Die beiden Täter konnten dennoch unerkannt flüchten. Nach Angaben von Zeugen fuhren sie mit einem roten VW Golf in Richtung Ahlten. Weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Lehrte unter Telefon (05132)8270 zu melden. pos

Von Patricia Oswald-Kipper