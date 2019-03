Lehrte

Unbekannte sind vermutlich über das Wochenende in einen Baucontainer in der Mielestraße eingebrochen und haben Werkzeug gestohlen. Die Diebe haben dazu nach Angaben des Polizeikommissariats Lehre ein Schloss des Containers aufgebrochen. Aus dem Innern entwendeten sie eine Rüttelplatte und einen Motormeißel. Die Tat muss sich laut Polizei zwischen Donnerstag und Montag zugetragen haben. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor, deshalb hofft die Polizei auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden sollten. Im Oktober 2017 hatten Diebe von der Großbaustelle für den Megahub am Eisenbahnlängsweg in Ahlten hochwertiges Werkzeug für den Schienenbau im Wert von 35.000 Euro gestohlen.

Von Oliver Kühn