Lehrte

Bei einer Verkehrskontrolle in der Germaniastraße haben Polizisten aus Lehrte am Sonnabend gegen 16.45 Uhr einen 28-Jährigen mit seinem Wagen gestoppt. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Deshalb nahmen die Polizisten den Fahrer mit ins Kommissariat. Dort reagierte ein Urin-Test positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC) – daraufhin räumte der 28-Jährige ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Die Ermittler ließen eine Blutprobe nehmen, sie soll Aufschluss über die THC-Konzentration im Blut geben.

Von Antje Bismark