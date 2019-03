Lehrte

Es war noch dämmrig, als es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Everner Straße in Lehrte gekommen ist. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war der 24-jährige Fahrer eines Ford Focus gegen 6.50 Uhr auf der Strecke unterwegs und hatte beim Abbiegen in den Ostring einen entgegenkommenden Audi A 4 übersehen. Beim folgenden Zusammenstoß wurde der Fahrer des Audi leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Aufprall erheblich beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von einem Unternehmen abgeschleppt werden.

Von Oliver Kühn