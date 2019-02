Ahlten braucht mehr Parkraum am Bahnhof

Nachrichten Lehrte - Ahlten braucht mehr Parkraum am Bahnhof Zu wenige Parkraum am Bahnhof, ein gefährlicher Verkehrsknoten an der Landesstraße 385 und ein paar Schwierigkeiten für den Radverkehr: Das sind die Probleme, die im Vorentwurf des neuen Lehrter Verkehrsentwicklungsplans für Ahlten aufgelistet sind.

Sie stehen dicht an dicht und sogar an Zäunen und Garagenwänden: Am Ahltener Bahnhof fehlen auch ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Quelle: Achim Gückel