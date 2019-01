Nachrichten Lehrte - Politiker sagen Ja zum Ordnungsdienst Für mehr Sauberkeit und gegen Misstände: Die Stadt bekommt wohl einen zweiköpfigen Ordnungsdienst. Für diesen Vorschlag von Bürgermeister Klaus Sidortschuk hat sich der Sozialausschuss einstimmig ausgesprochen.

Solche Anblicke wie hier am Gehrkamp gibt es in Lehrtes Stadtbild an manchen Ecken: Ein Ordnungsdienst soll der wilden Müllablagerung nun vorbeugen. Quelle: Archiv