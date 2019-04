Ahlten

Die Polizei Lehrte fahndet nach einem Lastwagenfahrer, der am Sonnabendmorgen gegen 10.20 Uhr einen Unfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen hat. Der Unbekannte hatte in Ahlten auf der Ahltener Straße in Richtung Höver an der Zufahrt zur B 65 in Richtung Hannover zunächst eine Verkehrsinsel überfahren und anschließend eine Leitplanke touchiert. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 1500 Euro. Der Lastwagenfahrer kümmerte sich jedoch nicht darum, sondern setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nun suchen die Beamten nach möglichen Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an das Polizeikommissariat Lehrte wenden können.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Lehrte lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Oliver Kühn