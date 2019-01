Beim Konzert zum 25-jährigen Chorleiterjubiläum von Lilli Schwarz haben am Sonnabend in der Lehrter Matthäuskirche an die 100 Sänger zwischen sechs und 80 Jahren mitgewirkt. Mit ihrer Sangeslust steckten die Chöre des Gesangvereins Aligse auch das Publikum an – rund 200 Besucher trällerten munter mit.