Lehrte

Auf der Bahnstrecke von Lehrte nach Hannover ist es gegen Mittag zu einem Gefahrgutunfall mit einem Kesselzug gekommen. Im Einsatz sind nach Angaben der Stadtfeuerwehr Lehrte derzeit der Gefahrgutzug Region Hannover-Ost und die Berufsfeuerwehr Hannover mit zahlreichen Kräften. Auch der Polizeihubschrauber kreist über das Gelände am Eisenbahnlängsweg in Ahlten. Zurzeit gibt es noch keine Informationen, was genau passiert ist. Wir berichten weiter.

Von Oliver Kühn