Schwerer Unfall in Sievershausen: An der Kreuzung Kurfürstenstraße/Kleegarten ist ein 15 Jahre alter Radler mit einem Lastwagen kollidiert. Ein Rad des Aufliegers am Sattelzug überrollte die Füße des Jugendlichen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.