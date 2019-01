Arpke/Immensen

Das ist schon ungewöhnlich: Als ein älteres Ehepaar am Sonnabendabend gegen 23.30 Uhr zu Bett ging, stellte es fest, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt war – dabei hatten sich die Eheleute den ganzen Tag über in ihrem Haus am Birkenrain aufgehalten. Der Einbrecher hatte offenbar zwischen vormittags 11.30 Uhr und nachts unbemerkt das Fenster zum Schlafzimmer aufgehebelt. Alle Schränke waren durchsucht worden, und dabei hatte der Dieb auch Beute gemacht. Er stahl Schmuck und Bargeld.

Im Nachbarort Immensen mussten Anwohner ebenfalls am Sonnabend gegen 14.30 Uhr mit Schrecken feststellen, dass ihr Einfamilienhaus am Steinwedeler Kirchweg während ihres einwöchigen Urlaubs durchwühlt worden war. Aufgrund des Durcheinanders konnten die Eigentümer gegenüber der Polizei noch nicht sagen, was dabei gestohlen wurde.

In beiden Fällen bittet das Polizeikommissariat Lehrte um mögliche Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Oliver Kühn