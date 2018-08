Lehrte

Der Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr am Morgen auf der Verlängerung der Aligser Dorfstraße in Richtung Kolshorn: Ein Mann ist dort mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle.

Laut einem Sprecher der Polizei gibt es noch keine Hinweise zur Unfallursache.

Von sbü/RND