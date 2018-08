Langenhagen

Einen Handtaschenräuber haben zwei Zeugen am Dienstag gegen 18.35 Uhr an der Walsroder Straße in die Flucht geschlagen: Demnach wollte eine 64 Jahre alte Frau zu dieser Zeit die Deutsche-Bank-Filiale betreten. Dabei kam es – aus ungeklärter Ursache, wie ein Polizeisprecher mitteilt – zu Unklarheiten, wer an der Tür letztlich Vorrang hat. Aus dieser Situation heraus zog der Unbekannte das Opfer in die Bank. Dort riss er die Frau an der Umhängetasche zu Boden und schlug auf sie ein. Dabei erlitt die 64-Jährige leichte Verletzungen. Anschließend versuchte der Täter, der Frau die Umhängetasche zu entreißen.

Zwei Zeugen betraten in diesem Moment ebenfalls das Gebäude, deshalb flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt gegen den Täter wegen versuchten Handtaschenraubs. Passanten, die Hinweise zu dem Täter geben können, sollten sich unter Telefon (0511) 1094215 melden.

Von Antje Bismark