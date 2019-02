Langenhagen

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Sonntag in Langenhagen offenbar versehentlich eine ätzende Flüssigkeit getrunken und sich dabei verletzt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Philipp Hasse hatte das spätere Opfer gegen 12.30 Uhr an einer Sitzbank im Bereich der Psychiatrie am Rohdehof eine kleine, noch gefüllte Flasche mit der Aufschrift „Vodka“ entdeckt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Sonntagmittag aus der Behandlung in der Klinik wieder entlassen worden. Nachdem er das Gebäude verlassen hatte, fand er die Flasche und trank wenig später im Beisein seiner Mutter einen Schluck von der Flüssigkeit. Zum Glück habe er aber sofort bemerkt, dass in dem Gefäß offenbar eine ätzende Flüssigkeit war und spuckte sie wieder aus, berichtet Hasse am Montag. Die Mutter habe den 35-Jährigen sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden Verätzungen im Bereich des Mundraumes festgestellt. „Der Mann befindet sich aktuell in stationärer Behandlung und wird vermutlich keine bleibenden Schäden davon tragen“, heißt es von dem Polizeisprecher weiter.

Derzeit prüfen die Ermittler, ob die Flasche dort bewusst abgestellt wurde und um welche Flüssigkeit es sich handelt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke