Langenhagen

Ein Kind ist am Donnerstag um 16.55 Uhr auf der Walsroder Straße in Langenhagen von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei wollte der elf Jahre alte Junge im Bereich zwischen Harzweg und Bothfelder Straße mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerampel die Fahrbahn passieren. Dabei habe ein 58 Jahre alter Opel-Fahrer offenbar die für ihn rot zeigende Ampel übersehen und fuhr weiter. Das Kind wurde bei dem Zusammenprall leicht am Knie verletzt und erlitt zudem Schürfwunden. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei ermittelt außerdem gegen eine 58 Jahre alte Frau wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Wie der Kommissariatssprecher weiter mitteilte, prallte die Mazda-Fahrerin am Donnerstag gegen 23.15 Uhr beim Rückwärtsfahren auf der Walsroder Straße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Ein anderer Autofahrer bemerkte den Parkplatzrempler und verfolgte die Mazda-Fahrerin. Parallel alarmierte er die Langenhagener Wache. Als die Beamten die 58 Jahre alte Frau anhielten und kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Von Sven Warnecke