Langenhagen

Zu einem Stau auf der Theodor-Heuss-Straße hat am Freitagnachmittag ein Unfall mit vier Fahrzeugen geführt: Ein Skoda, ein Mini, ein VW Polo und ein VW Golf waren aus noch nicht geklärter Ursache gegen 15.30 Uhr aufeinandergefahren. Eine Unfallbeteiligte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Ortsfeuerwehr Langenhagen streute mit elf Mitgliedern unter der Einsatzleitung von Marcel Hofmann auslaufende Betriebsstoffe ab und klemmte die Batterien in den Autos ab.

Die Ermittlungen der Polizei zu der Kollision dauern an.

Fahrzeuge stauten sich während der Unfallaufnahme zurück bis zur Bothfelder Straße und in der Gegenrichtung bis zum Reuterdamm.

Von Antje Bismark