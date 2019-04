Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Langenhagen eine 35 Jahre alte Frau verletzt worden. Eine 38-jährige auswärtige Autofahrerin wollte um 8.15 Uhr von einem Grundstück auf die Theodor-Heuss-Straße fahren. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hat sie dabei gegen 8.15 Uhr die Radfahrerin übersehen, die auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß mit dem Skoda Fabia stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Von Sven Warnecke