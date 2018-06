Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Silbersee illegal Asbestplatten entsorgt haben. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats hatten die Täter zwischen Freitag, 8. und 15. Juni, die Platten auf dem Parkplatz an der Ostseite des beliebten Ausflugsziel an der Bothfelder Straße entsorgt. Seinen Angaben zufolge hat die Stadtverwaltung inzwischen die fachgerechte Entsorgung veranlasst. Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke