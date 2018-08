Langenhagen

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei jetzt gegen einen Autofahrer: Der Mann hatte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr einen 24-Jährigen geschlagen, der ihn zuvor verkehrsbedingt mit seinem Auto überholt hatte. Der 24 Jahre alte Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers auf der Langenhagener Straße in Richtung Godshorn unterwegs und passierte den anderen Wagen, einen VW Touareg. Als beide kurze Zeit später an einer roten Ampel anhalten mussten, stieg der Touareg-Fahrer aus und schlug zunächst gegen die Heckklappe des Opfers. Dieses stieg daraufhin aus und erhielt unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Der Angreifer setzte sich anschließend in seinen VW und flüchtete auf die Autobahn 352 in Richtung Hamburg.

Der 24-Jährige nahm die Verfolgung auf und wurde dabei von dem Touareg so stark ausgebremst, dass er nur mit Mühe einen Unfall verhindern konnte. Er alarmierte zudem die Polizei, konnte dabei auch das Kennzeichen des Wagens nennen. Die Ermittler prüfen jetzt über den Halter des Wagens, wer den Touareg zum Tatzeitpunkt gefahren hatte.

Von Antje Bismark