Langenhagen

Eine Frau hat am Mittwochabend versucht, Tabakwaren aus einem Lebensmittelmarkt zu stehlen – doch Mitarbeiter haben sie beobachtet und die Polizei gerufen.

Die 38-Jährige hatte den Markt an der Walsroder Straße gegen 21.15 Uhr betreten und nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze am Kassenbereich die Waren zunächst in ihrem Einkaufskorb verstaut. Anschließend ging sie in einen abgeschirmten Bereich des Marktes und verstaute die Tabakwaren im Wert von 150 Euro in einem mitgebrachten Rucksack. Die Mitarbeiter hielten die Frau fest, nachdem diese durch den Kassenbereich gegangen war. Die 38-Jährige wurde an die Polizei übergeben.

Von Julia Polley