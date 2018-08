Engelbostel/Schulenburg

„Unsere Diakonenstelle ist wieder besetzt“, sagt Rainer Müller-Jödicke zufrieden. Der Pastor der Martinskirchengemeinde hatte kurz vor den Sommerferien Nora Rolf nach nur drei Jahren verabschieden müssen, die zurück in ihre Heimat gegangen ist. „Jetzt ist seit 1. August Stefan Weisser bei uns und wird sich zukünftig um die Kinder und Jugendlichen in Engelbostel und Schulenburg kümmern“, sagt der Theologe.

Stefan Weisser kommt gebürtig aus Franken und hat zunächst Kfz-Mechatroniker gelernt. „Danach habe ich vier Jahre lang in Wuppertal und an der Bibelschule Malche studiert“, erklärt der Religionspädagoge, der auch eine Ausbildung als Erzieher hat Jetzt freue er sich, in Engelbostel sein Anerkennungsjahr zu machen, sagt der 24-Jährige.

Die Martinskirchengemeinde finanziert seit über zehn Jahren die halbe Diakonenstelle nur aus Spenden, seit fünf Jahren besteht die Kooperation mit der Stephanusgemeinde in Berenbostel, wo Weisser mit einer weiteren halben Stelle tätig sein wird. In Engelbostel wird er am 2. September um 10 Uhr im Gottesdienst begrüßt werden, worauf sich Weisser freut: „Ich möchte hier gerne jungen Menschen ermöglichen, in ihrem Glauben zu wachsen und sie in guten und schwierigen Zeiten begleiten.

Von Antje Bismark