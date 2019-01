Langenhagen

Im vergangenen Jahr haben sich mehr Paare im Standesamt Langenhagen trauen lassen. 199 Hochzeiten gab es – das sind zehn mehr als 2017. Das geht aus der Statistik hervor, die Stadtsprecherin Juliane Stahl nun veröffentlicht hat.

Unter den 199 Eheschließungen waren 18 gleichgeschlechtliche Paare, die sich das Ja-Wort gegeben haben. Davon haben elf ihre bereits bestehende Lebenspartnerschaften in Ehen umwandeln lassen.

Die Zahl der neugeborenen Kinder, die in der Stadt angemeldet wurden, ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 gesunken. 519 Kinder gab es nach Angaben von Stahl in diesem Jahr in Langenhagen, 2018 fiel die Zahl auf unter 500. 474 Neugeborene waren es laut Statistik genau. Zwei von ihnen wurden direkt in Langenhagen geboren – per Hausgeburt.

Vornamen: Keine leichte Auswertung

Die Auswertung der beliebtesten Vornamen in der Stadt war nach Angaben von Stahl nicht einfach. „Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr gab es sehr viele Namen, die nur einmal „vergeben“ wurden. Zudem wurde bei anderen Namen die Bandbreite verschiedenster Schreibweisen ausgenutzt“ sagt die Stadtsprecherin. Bei den Mädchen waren 2018 Lina, Mila und Sophia am beliebtesten, gefolgt von Maja, Mia und Pauline. Bei den Jungen wurden Ben, Elias und Leon am häufigsten als Vornamen vergeben. Auch Paul war bei den Langenhagener Eltern beliebt.

Von Julia Polley