Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn der Linie 1 ist am Dienstagmorgen hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Üstra musste für knapp eine halbe Stunde einen Schienenersatzverkehr zwischen Kabelkamp in Richtung Langenhagen-Endhaltestelle einsetzen.

Nach Auskunft von Rüdiger Vieglahn, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte ein 49 Jahre alter Autofahrer gegen 9.30 Uhr auf der Walsroder Straße in Höhe Einmündung Harzweg über die Gleise wenden und in Richtung Hannover fahren. Dabei habe er offenbar die in Richtung Langenhagen/Zentrum fahrende Stadtbahn kurz vor der Haltestelle Langenforther Platz übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der neuwertige Skoda Superb – Zeitwert etwa 30.000 Euro – schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. „Ob es sich um einen Totalschaden handelt, kann nicht gesagt werden“, teilte Vieglahn am Nachmittag mit. Den Schaden an der Stadtbahn beziffert die Üstra auf etwa 10.000 Euro.

Von Sven Warnecke