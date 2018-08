Godshorn

Seit dem 3. August werden in Godshorn immer wieder Autos beschädigt. Die Unbekannten haben in der Folge an acht geparkten Fahrzeugen den Lack verkratzt. Da teilweise verfassungsfeindliche Symbole verwendet worden sind, hat der Staatsschutz nun die Ermittlungen übernommen.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Hannover ereigneten sich die ersten zwei Taten an der Zeisigstraße sowie Am Moore. In einem Fall wurde in die Motorhaube des Autos ein Hakenkreuz gekratzt. Offenbar derselbe Täter schlug am Mittwoch der vergangenen Woche an der Brinker Straße erneut zu. Allerdings wurde der etwa 20 Jahre alte Unbekannte gegen 2.40 Uhr von Zeugen bei seinem Treiben beobachtet. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort dann sechs demolierte Fahrzeuge fest. Bei vier Autos wurden ebenfalls Hakenkreuze in den Lack geritzt. Die Ermittler vermuten, dass in allen acht Fällen derselbe Täter verantwortlich sein dürfte. Er trug zur Tatzeit dunkle, an den Seiten kurz geschnittene Haare und war mit einem weißen T-Shirt sowie schwarzer Hose bekleidet. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 8000 Euro.

Die Beamten suchen nun Zeugen. Insbesondere einen bislang unbekannten Fahrradfahrer, der offenbar am 8. August gegen 2.40 Uhr, am Clusberg an dem Täter vorbeigefahren sein soll, berichtet der Polizeisprecher weiter. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555.

Von Sven Warnecke