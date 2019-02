Engelbostel

Die Ortsfeuerwehr Engelbostel ist am Montagabend um 17.34 Uhr ausgerückt, um an der Kirchstraße eine Wohnungstür aufzubrechen. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Rudolf Schweidler war die 82 Jahre alte Bewohnerin zuvor in ihren Räumen gestürzt und lag hilflos hinter der Tür. In der Folge setzte Einsatzleiter Michael Rudolph einen Trupp zur Türöffnung ein. Anschließend übernahm der Rettungsdienst die zum Glück ansprechbare Seniorin, heißt es von Schweidler weiter. Die Feuerwehrleute tauschten dann noch an der Tür den Schließzylinder aus und übergaben die neuen Wohnungsschlüssel der Polizei.

Von Sven Warnecke