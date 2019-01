Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Donnerstag in Langenhagen eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung mit einem Faustschlag schwer verletzt hat. Die Tat ereignete sich nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze um 13 Uhr am Rande des Pausenhofes der Friedrich-Ebert-Schule an der Straße In den Kolkwiesen.

Seinen Angaben zufolge hielt sich die Stadtmitarbeiterin während ihrer Pause außerhalb des Schulgeländes auf. Zu dieser Zeit näherte sich dann von hinten ein unbekannter Mann, der auf gleicher Höhe angekommen, der 39 Jahre alten Frau plötzlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter und ließ ein schwer verletztes Opfer zurück. Die Verletzte musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Eine Beschreibung des Schlägers liegt Götzes Angaben zufolge derzeit noch nicht vor.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke