Nachrichten Langenhagen - Familie sucht neue Wohnung – Wer kann helfen? Eine sechsköpfige Familie wohnt in einer Wohnung mit Schimmel an den Wänden. Seit einem Jahr suchen sie mit vielen Helfern nach einer neuen Bleibe – bisher aber ohne Erfolg.

Seit einem Jahr wohnt die sechsköpfige Familie Ali Racho in einer Wohnung in Langenhagen, in der es an den Wänden schimmelt. Die Familie ist verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Foto: Vater Hassan (35, von links), Aram (6), Roujin (8), Mutter Amina (35) und Salwa (3) Quelle: Julia Polley