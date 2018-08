Engelbostel/Schulenburg

Auf eine Vollsperrung der Hannoverschen Straße zwischen Berliner Allee und Autobahn-Anschlussstelle Engelbostel müssen sich Autofahrer und Anwohner am Wochenende, 11. und 12. August, einstellen: In dieser Zeit erhält die Straße eine neue Fahrbahndecke, wie Stadtsprecherin Juliane Stahl jetzt mitteilt. Den Abschnitt können ihren Angaben zufolge vom frühen Sonnabend bis voraussichtlich Sonntagabend weder Lastwagen und Autos noch Zweiräder befahren. die Stadt richtet eine Umleitung ein, sie führt über Berliner Allee, Weißer Weg, Alt-Godshorn und Langenhagener Straße. Nach der Vollsperrung stehen noch Regulierungsarbeiten an den Schächten und Wasserschiebern an.

Wegen der Vollsperrung ändern sich die Fahrstrecken der Buslinien 460, 461 und 480. Die Busse der Linien 460 und 461 halten nicht an der Haltestelle Schulenburger Mühle. Auf der Strecke der Buslinie 480 entfallen zudem die drei Haltestellen Kiefernstraße in Schulenburg, Magdeburger Straße und Berliner Allee in Godshorn.

Bei Regen oder zu hohen Temperaturen könnte die Baumaßnahme kurzfristig verschoben werden. Über eventuelle Veränderungen informiert die Stadt auf www.langenhagen.de im Internet.

Von Antje Bismark