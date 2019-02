Langenhagen

Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine Frau in Langenhagen mit einer schwarzen Pistole bedroht, Geld von ihr gefordert und ihr die Handtasche entrissen. Die 36-Jährige wollte nach Angaben einer Polizeisprecherin um 21.10 Uhr ein Mehrfamilienhaus an der Feldstraße betreten, als sich ihr ein Maskierter näherte. Nach dem Raub flüchtetet der Mann unerkannt. Die Frau blieb unverletzt.

Die Beamten ermitteln wegen schweren Raubes und suchen Zeugen für den Vorfall. Nach Aussage der Frau ist der Räuber männlich, circa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von dünner Statur. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch und trug eine Maske, die nur die Augen freiließ. Er war zudem mit einer weißen Trainingsjacke mit grünen Streifen bekleidet.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Polley