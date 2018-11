Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die am Freitag und Sonnabend einen Laden- sowie einen Trickdiebstahl begangen haben. Da sich in einem Fall der Täter in einem Markt an der Hans-Böckler-Straße gegen den Ladendetektiv gewehrt hat, werten die Ermittler die Angelegenheit als räuberischer Diebstahl.

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, hatte ein etwa 40 Jahre alter Mann gegen 15.07 Uhr Rasierklingen aus dem Regal genommen und anschließend das Geschäft verlassen, ohne zu zahlen. Als der Ladendetektiv einschritt, schubste der etwa 1,85 Meter große Dieb den Mitarbeiter weg und flüchtete. Zur Tatzeit trug der Mann braun-blonde Haare, einen grauen Pullover, schwarze Hose und Schuhe. Auf dem Rücken trug er einen ebenfalls schwarzen Rucksack.

Die Langenhagener Ermittler suchen zudem zwei Mädchen, die am Sonnabend gegen 12.15 Uhr in einer Tierhandlung an der Straße Am Pferdemarkt einer Frau die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen haben. Bei der einen Täterin soll es sich um eine etwa 17 Jahre alte und 1,65 bis 1,75 Meter große Jugendliche gehandelt haben. Sie hatte ein asiatisches Erscheinungsbild und trug ihre schwarzen Harre mit zwei geflochtenen Zöpfen. Ihr mutmaßlich ein Jahr jüngere und etwa gleich große Komplizin könnte nach Polizeiangaben aus Südosteuropa stammen.Sie hatte ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden.

Hinweise erbittet das Langenhagener Kommissariat, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke