Nachrichten Langenhagen - Montessori-Schule macht noch weiter Ferien Weil die Umbauten in ihrem neuen Domizil nicht rechtzeitig fertig werden, beginnt der Unterricht in der privaten Montessori-Schule erst im September.

In diese Gebäude in Godshorn will die Montessori Schule Langenhagen umziehen. Quelle: Thomas Böger