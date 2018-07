Langenhagen

Die Polizei Langenhagen spricht von einem „atypischen Verkehrsunfall“. Wie Rüdiger Vieglahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Dienstag mitteilte, waren sich am Sonntag zwei Autos zu nahe gekommen und kollidiert. Und zwar in einem Hochzeitskorso, der sich auf der Walsroder Straße fortbewegt hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Seinen Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr in Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße. Beteiligt waren zwei 25 und 31 Jahre alte Hochzeitsgäste. Wie Vieglahn weiter berichtet, wurde in dem Autokorso „unerlaubt, temporär auch eine zweite Fahrspur gebildet“. Beim Wechsel der Fahrspuren stießen dann ein Mercedes GLE und ein Porsche Panamera zusammen. Beide Autos wurden so erheblich beschädigt, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Von Sven Warnecke