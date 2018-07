Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Freitag in Godshorn einen BMW X6 gestohlen haben. Die Täter entwendeten das an der Hauptstraße abgestellte Fahrzeug zwischen 3 und 9.45 Uhr. Das weiße Auto hat nach Angaben eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats einen Zeitwert von etwa 35.000 Euro.

Zudem waren Diebe am Flughafen aktiv. Dort schlugen die Täter zwischen Sonnabend etwa 5 Uhr und Sonntag gegen 2.30 Uhr die Seitenscheiben von zwei in Parkhäusern an der Flughafenstraße stehenden Autos ein und entwendeten aus dem Inneren der Fahrzeuge die zurückgelassenen mobilen Navigationsgeräte. Bei einem auf der Freifläche des Parkplatzes P10 an der Petzelstraße geparkten Mercedes wurde zudem zwischen Sonnabend, 23. und 30. Juni, das Glas eines Außenspiegels gestohlen. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke