Langenhagen

Bei ihrem Marsch über den Langenhagener Großflohmarkt an der Theodor-Heuss-Straße haben Polizisten einen offensichtlichen Markenfälscher entdeckt, der im großen Stil Plagiate angeboten hat.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizeikommissariats war die Fußstreife am Sonnabend gegen 9.50 Uhr auf dem Flohmarktgelände auf dem Parkplatz der Pferderennbahn unterwegs. An dem Stand eines 43 Jahre alten Mannes entdeckten die Beamten dann Oberbekleidung, die von so namhaften Designern wie Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton oder etwa Hugo Boss stammen sollte. Besonders auffällig: Die insgesamt 189 Bekleidungsstücke der bekannten Modelabels wurden weit unter den sonst üblichen Preisen angeboten, berichtete der Polizeisprecher am Sonntag. Seine Kollegen beschlagnahmten daraufhin die Fälschungen im Gesamtwert von 66.420 Euro.

Gegen den Händler leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz ein. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke