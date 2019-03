Langenhagen

Freunde des Pferdesport können sich freuen: Die Saison auf der Langenhagener Rennbahn wird am Ostermontag, 22. April, gestartet. Und danach geht es Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch, 1. Mai, gibt es den beliebten Hannover-96-Renntag. Es folgen der After-Work-Renntag am Freitag, 3. Mai und am Pfingstmontag, 10. Juni, der Renntag der Hannoverschen Volksbank.

Nur gut zwei Wochen später lädt der Rennverein für Sonntag, 23. Juni, zum beliebten Familien-Renntag auf das Areal an der Theodor-Heuss-Straße ein. Für Juli oder August 2019 sind ebenfalls After-Work-Renntage geplant. Am Sonntag, 18. August, dürfen sich Gäste auf den Audi-Ascot-Renntag freuen. Der Tag der Landwirtschaft startet am Sonntag, 15. September. Am Sonntag, 29. September, wird der Oktoberfest-Renntag veranstaltet. Der Renntag der Gestüte wird am Sonntag, 27. Oktober, voraussichtlich den Saisonabschluss bilden. „Alle Angaben sind noch unter Vorbehalt“, sagt Susanne Born, Sprecherin der Rennbahn. „Doch auf mindestens acht Renntage im neuen Jahr können sich unsere Besucher freuen.“ Auch die Uhrzeiten für die einzelnen Starttermine stehen noch nicht fest.

Von Gabriele Gerner