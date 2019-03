Langenhagen

Osterfeuer haben sich zu einer beliebten Tradition zum Ende der Fastenzeit und am Ende der Karwoche entwickelt. Auch in Langenhagen lodern rund um Ostern wieder zahlreiche Feuer. In diesem Jahr fällt das Fest auf Ende April. Ein Überblick über die Termine im Stadtgebiet:

Sonnabend, 20. April

Schulenburg: Ortsfeuerwehr Schulenburg, Angelsee (Roter Weg), ab 17 Uhr

Godshorn: Ortsfeuerwehr Godshorn, Am alten Rodelberg, ab 18 Uhr

Engelbostel: Verein für Deutsche Schäferhunde (Köllingsmoor 1), ab 18 Uhr

Krähenwinkel: Ortsfeuerwehr Krähenwinkel, Waldsee, ab 19 Uhr

Kaltenweide: Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide, Festplatz, ab 19.30 Uhr

Sonntag, 21. April

Kaltenweide: Jugendfeuerwehr Kaltenweide, Hainhaus 16, ab 20 Uhr

Hinweis: Die Liste wird laufend aktualisiert, sobald die Stadt Langenhagen weitere öffentliche Osterfeuer genehmigt hat.

Von Julia Polley