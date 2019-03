Langenhagen

Sie wollen mit ihren Kindern einen Familienausflug in die Wasserwelt in Langenhagen machen und dort schwimmen? Oder Sie wollen einen entspannten Tag in der Sauna des Schwimmbads verbringen? Hier finden Sie alle Öffnungszeiten des Sport- und Freizeitbad, Theodor-Heuss-Straße 60 in Langenhagen:

Öffnungszeiten der Badewelt

Montag bis Donnerstag 10 bis 21 Uhr; Freitag und Sonnabend von 10 bis 22 Uhr sowie Sonn- und Feiertage 10 bis 20 Uhr.

Frühschwimmen im Sportbad ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 6.30 bis 8 Uhr möglich.

Die Badezeit endet 30 Minuten vor Schließung des Bades.

Montags ist das 25 Meter lange Sportbecken ab 18.30 Uhr für Besucher gesperrt.

Öffnungszeiten der Saunawelt

Montag bis Donnerstag 10 bis 22 Uhr; Freitag und Sonnabend 10 bis 23 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 10 bis 20 Uhr.

Die Saunazeit endet jeweils 30 Minuten vor Schließung der Saunawelt.

Von Julia Polley