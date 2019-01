Langenhagen

Die Stadtverwaltung lässt die veraltete Ampelanlage an der Kreuzung Bothfelder Straße und Schönefelder Straße in Langenhagen umbauen und mit neuer Technik ausstatten. Nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl investiert die Kommune in die Neuanschaffung etwa 200.000 Euro. Größtes Problem sei dort, dass es zunehmend schwieriger werde, Ersatzteile für die alte Anlage zu beschaffen. Daher wird nun auf moderne LED-Technik umgerüstet.

Künftig sollen dort Links- und Rechtsabbieger aus der Schönefelder Straße auf die Bothfelder Straße separat grünes Licht erhalten. „Die Übergänge über die Straßenbahngleise erhalten eine Doppel-Rot-Signalisierung, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, heißt es von Stahl weiter. Zusätzlich sollen neu berechnete Programme für eine bessere verkehrsabhängige Steuerung sorgen.

Während der Arbeiten wird der Verkehr mithilfe einer mobilen Ampelanlage geregelt, die ab Mittwoch, 16. Januar, aufgestellt wird. Die beauftragte Firma richtet dann am Montag, 21. Januar, die Baustelle ein. Unter anderem müssen Masten ausgetauscht, Fundamente und Schächte erneuert werden, listet Stahl auf. Ihren Angaben zufolge soll die neue Ampelanlage Anfang März in Betrieb gehen.

„Während der etwa sechswöchigen Bautätigkeiten ist mit keinen großen Beeinträchtigungen für den Verkehr zu rechnen“, heißt es von der Stadtsprecherin ferner. Fußgänger und Radfahrer sollten in dieser Zeit jedoch den Baustellenbereich umgehen und gegebenenfalls für ihre Wege andere Strecken einplanen, die nicht über die Bothfelder Straße in Höhe Schönefelder Straße führen, empfiehlt sie. Denn entsprechend des Baufortschritts könnte der dortige „Übergang inklusive der ,Blauen Brücke’“ gesperrt sein.

Von Sven Warnecke