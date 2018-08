Langenhagen

Mit einem gehörigen Schrecken und viel Glück ist eine 69-Jährige aus Wolfsburg am Mittwoch, 1. August, in ihren Urlaub gestartet: Die Frau hielt sich nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 13 Uhr am Abflugterminal auf, sie wartete mit anderen Reisenden in einer Schlange zum Check-In-Schalter. Während des Wartens entwendete ein Dieb ihren Stoffbeutel, in dem sich das Flugticket und der Personalausweis befanden. Weil kurzfristig kein neuer Ausweis ausgestellt werden konnte, musste die Frau am Flughafen bleiben.

Sie erstattete wegen des Diebstahls eine Strafanzeige bei der Polizei und ging anschließend zur Toilette am Terminal. Dort fand sie den gestohlenen Stoffbeutel samt Ticket und Ausweis. Weil sie ihren Flug umbuchen konnte, startete sie am Mittwochabend schließlich doch noch in den Urlaub. „Freudestrahlend“, wie der Polizeisprecher anmerkte.

Von Antje Bismark