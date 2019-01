Langenhagen

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr musste die Polizei den Langenforther Platz in Langenhagen sperren. Es kam im Berufsverkehr zu Behinderungen.

Nach Auskunft von Philipp Hasse, Sprecher der Polizei Hannover, war ein 20 Jahre alter Fußgänger bei roter Ampel über die Godshorner Straße an der Ecke Walsroder Straße gegangen. Ein 21 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig seinen Seat stoppen und erfasste den Passanten. Dieser wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis etwa 9 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke