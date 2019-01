Langenhagen

Der Straßenräuber, der am Mittwoch eine Seniorin schwer verletzt hat, sitzt im Gefängnis. Nachdem die Polizei Langenhagen den einschlägig bekannten Täter noch am Abend an der Walsroder Straße gefasst hatte, erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl. Das teilte am Freitag ein Sprecher der Polizei mit.

Der Straßenräuber hatte am Mittwochmittag in Langenhagen sein 77 Jahre altes Opfer schwer verletzt. Polizisten nahmen den 42 Jahre alten Täter nach intensiver Fahndung mit mehreren Streifenwagen noch am Mittwochabend gegen 22 Uhr an der Walsroder Straße fest. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann hatte die ihm bekannte Frau gegen 12.45 Uhr vor ihrer Haustür am Buschkamp in Langenhagen angesprochen. Er deutete an, in einer finanziellen Notlage zu sein, heißt es zu den näheren Tatumständen. Als die Seniorin offenbar nicht auf seine Bitte nach Geld einging, entriss er ihr plötzlich die Handtasche und flüchtete mit Bargeld und Papieren. Das Opfer stürzte bei der Attacke zu Boden und verletzte sich schwer im Gesicht.

Von Sven Warnecke