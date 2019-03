Langenhagen

In Langenhagens Zentrum soll wieder Müll eingesammelt werden – und dafür sucht die Stadt helfende Hände aus der Bevölkerung, von Vereinen und Institutionen.

Der vierte Frühjahrsputz beginnt am Sonnabend, 16. März. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Dort bekommen die Helfer Mülltüten und sammeln anschließend Unrat ein. Nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl sollten die Teilnehmer idealerweise Handschuhe, Harken und Eimer mitbringen. Bei Bedarf habe die Stadt aber auch Greifer, die an die Freiwilligen verteilt werden können.

Rund zwei Stunden sind die Helfer im Zentrum unterwegs und befreien Grünflächen und Parkanlagen von Müll. Dabei sei jedem freigestellt, die Aktion früher zu beenden, so Stahl.

Nach getaner Arbeit gibt es für alle Helfer ab 13 Uhr einen Imbiss am Feuerwehrgerätehaus.

Freiwillige und Gruppen, die abseits des Zentrums rund um die Feuerwache an der Konrad-Adenauer-Straße sich am Frühjahrsputz beteiligen wollen, können sich vorab bei der Stadt melden – per E-Mail an fruehjahrsputz@langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 73079393. So könne nach Auskunft der Stadtsprecherin geklärt werden, wie die Stadt die Helfer zum Beispiel mit Sammmelmaterialien unterstützen kann.

Von Julia Polley