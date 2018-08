Langenhagen

Wegen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über der Autobahn 352 muss die Flughafenstraße (Kreisstraße 324) in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Darauf weist der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Friedhelm Fischer, hin. Allerdings bleibt die Zufahrt in Richtung Airport während der ab 20. August beginnenden und auf vier Wochen angesetzten Arbeiten bestehen, betont der ehemalige Bürgermeister der Stadt Langenhagen. Der Bund und die Region Hannover investieren in die Sanierung gut 350.000 Euro.

Seinen Angaben zufolge muss der Fahrbahnbelag der Flughafenstraße auf der Brücke über die A 352 sowie auch zwischen den Kreuzungsbereichen Münchner Straße und Wagenzeller Straße erneuert werden. Wie der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover weiter mitteilte, wird in einem ersten Abschnitt die Fahrtrichtung Hannover in diesem Abschnitt saniert. Direkt im Anschluss folgt die Strecke in Richtung Flughafen. In dieser Zeit wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn zum Airport geführt. „Radfahrer und Fußgänger können die Brücke ebenfalls passieren“, teilt Fischer ferner mit. Der Verkehr aus Richtung Flughafen soll in dieser Zeit über eine beschilderte Umleitung geführt werden. Die Route der Buslinie 470 wird während der Vollsperrung mithilfe von zusätzlichen Pendelbussen bedient.

Die Arbeiten werden voraussichtlich vier Wochen dauern. „Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich“, hebt Fischer hervor. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Von Sven Warnecke