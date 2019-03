Langenhagen

Kennen Sie schon die „TrashChallenge“? Diese zu deutsch „Kampfansage an den Müll“ ist ein Trend, der derzeit im Internet Furore macht – und eine gute Sache ist. Im Kern geht es darum: Menschen engagieren sich gegen Umweltverschmutzung buchstäblich auf eigene Faust und halten dies im Bild fest: Ein Foto zeigt die vermüllte Gegend, die sie reinigen wollen. Das andere, wie es dort anschließend aussieht samt ihrer selbst und gefülltem Müllsack.

Weil in Langenhagen und den Ortschaften momentan viele Flurreinigungen anstehen, will die HAZ-Redaktion dies mit der Aktion #TrashChallenge verknüpfen. Daher bitten wir Sie, liebe Leser, uns ihre Vorher-Nachher-Fotos zu bis zum 31. März an langenhagen@haz.de mit dem Betreff #TrashChallenge per E-Mail zu senden. Ausdrücklich eingeladen sind dazu auch alle Aktionen, die bereits in den vergangenen Wochen in ihrer Nachbarschaft unterwegs waren. Ganz gleich, ob alleine oder in der Gruppe. Die schönsten Bilder werden wir veröffentlichen. Viel Spaß!

Die Aktion findet weltweit Nachahmer, wie der Blick ins Internet hier zeigt.

Von Rebekka Neander