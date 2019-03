Langenhagen

Die Parkanlagen und Grünflächen im Langenhagener Stadtgebiet sollen aufgewertet werden. Dazu hat die Verwaltung die Bürger nach den Stärken und Schwächen der Flächen befragt.

Die HAZ-Redaktion Langenhagen möchte das Thema aufgreifen und fragt deshalb alle Langenhagener, an welchen Plätzen, Grünflächen oder Parks, Straßen oder Gebäuden Sie sich gerne aufhalten. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Schicken Sie uns Ihren Lieblingsort und eine kurze Begründung, warum Sie sich gerne dort aufhalten per E-Mail an langenhagen@haz.de. Wir freuen uns auf Ihre Lieblingsplätze!

Von Julia Polley