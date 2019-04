Norden der Region Hannover

Wenn über Ostern ärztliche Notfälle auftreten, bekommen Patienten wie sonst auch schnelle Hilfe unter der Notfallnummer 112. Zusätzlich können sich Menschen mit Beschwerden an die ärztlichen Bereitschaftsdienste wenden. Diese Übersicht zeigt Ihnen, an wen Sie sich im Ernstfall auch über Ostern wenden können und wo sie an den Feiertagen in Langenhagen, der Wedemark, Burgwedel und Isernhagen ärztliche Hilfe bekommen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Großburgwedel: Bereitschaftsdienstpraxis der KVN im Krankenhaus in Großburgwedel, Fuhrberger Straße 8, Telefon 116 117

Hannover: Notfallpraxis im Klinikum Nordstadt, Haltenhoffstraße 41, 10 bis 22 Uhr, Telefon (0511) 9700

Hannover: Bereitschaftsdienstpraxis im Klinikum Siloah, Stadionbrücke 4, 9 bis 24 Uhr, Telefon (0511) 9270

Kinderärztlicher Notdienst

Hannover: Kinderkrankenhaus auf der Bult, Janusz-Korczak-Allee 12, 9 bis 22 Uhr, Telefon (0511) 81153300

Diese Telefonnummern helfen im Ernstfall weiter

Im Ernstfall: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 (bundesweit)

Krankentransportdienst: für Patienten, die während des Transports Betreuung benötigen oder auf die Ausstattung eines Krankenwagens angewiesen sind, Telefon (0511) 19222.

Kinderärztlicher Notdienst: (0511) 81153300

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: (0511) 3804345

Giftnotruf: (0551) 19240

Zahnärztlicher Notdienst: (0511) 6424808

Langenhagen: Paracelsus-Klinik am Silbersee, durchgehend geöffnet, Telefon (0511) 77940

Diese Apotheken haben über Ostern Notdienst

Von Konstantin Klenke