Langenhagen

Zweit rote Schuhkartons samt Inhalt hat ein Unbekannter am Mittwochabend aus einem Schuhgeschäft im City Center Langenhagen (CCL) gestohlen. Der Mann ist zu Fuß mit der Ware geflohen.

Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers um 19.07 in dem Einkaufszentrum am Marktplatz. Der Mann soll circa 25 Jahre alt sein und hat kinnlange schwarze Haare. Nach Auskunft des Sprechers trug der Täter während des Vorfalls eine schwarze Hose, eine rote Bomberjacke, schwarze Schuhe und eine blau-rote Basecap. Zudem ist der Unbekannte auffällig schlank, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (05 11) 1094215 zu melden.

Von Julia Polley