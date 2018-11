Langenhagen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 9 Uhr, versucht in einen Paketwagen des Unternehmens DPD einzubrechen. Der Transporter war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand der Hackethalstraße

in Wiesenau abgestellt. Den Tätern gelang es das Schloss der Hecktür aus dem Blech herauszuschneiden. Dadurch konnten sie die Tür einen Spalt breit öffnen, um hineinzuschauen. Nach Angaben eines Polizeisprechers stellten sie dabei fest, dass in dem Transporter nur eine Sackkarre steht und keine Pakete gelagert sind, und verließen den Tatort.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 in Verbindung zu setzen.

Von Julia Polley