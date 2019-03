Kaltenweide/Krähenwinkel

In zwei Einfamilienhäuser in Kaltenweide und Krähenwinkel sind Unbekannte am Freitag eingebrochen.

Zunächst hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Hauses an der Straße Orthleut in Kaltenweide zwischen 10.10 und 14 Uhr auf. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und nahmen nach Angaben einer Polizeisprecherin verschiedene Geräte mit – darunter ein Laptop und eine Playstation. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern.

Einbruch in Haus an Straße Auf der Drenße

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen 18.45 und 21.30 Uhr in ein Haus an der Staße Auf der Drenße. Dort hebelten Unbekannte ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Fenster auf rund 400 Euro. Die Gesamtsumme des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich beim Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Polley