Langenhagen

Uhren und Bargeld im Gesamtwert von 5000 Euro haben Einbrecher am Freitag zwischen 11 Uhr und 19 Uhr aus einer Wohnung an der Straße An der Autobahn in Wiesenau gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Einbrecher über ein Fenster im Wohnzimmer in die Wohnung im Hochparterre. Die aufgefundenen Spuren deuten darauf hin, dass das Fenster aufgehebelt worden ist.

Unklar ist bislang, wie hoch der Schaden eines Einbruches in ein Reihenmittelhaus an der Süntelstraße ist. Dort sind Einbrecher zwischen dem 23. Oktober und dem 9. November eingedrungen. Offenkundig, so die Polizei, hatten die Täter zunächst versucht, die Haustür aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf aber konnten sie die Terrassentür aufhebeln. Im Haus wurden alle Räume durchsucht. Ob dabei etwas entwendet worden ist, wird noch ermittelt.

Wer Hinweise auf die Identität der Einbrecher hat oder den Tatverlauf, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander